 240 plaquettes de cocaïne d’un poids total de... 272,25 kg saisis  à Kalifourou, d'une contrevaleur de... 21 milliards 780 millions de francs CFA

Le Bureau des Douanes de Kalifourou, Direction régionale des Douanes du Sud a opéré, ce mardi 16 septembre 2025, aux environs de 13 heures, une saisie de 240 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 272,25 kg.



La saisie fait suite à l’exploitation minutieuse d’un renseignement faisant état d’un transfèrement de substance prohibée d’un pays limitrophe vers le Sénégal.



Le dispositif de surveillance mis en place a, ainsi, permis aux agents du Bureau des Douanes de Kalifourou d’intercepter le véhicule transportant de la drogue. Il s’agit d’une Renault Trafic immatriculée au Sénégal.



La fouille dudit véhicule a abouti à la découverte de 243 plaquettes de cocaïne dissimulées dans une cachette spécialement aménagée.



Les tests réalisés par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique sur le produit ont été positifs à la cocaïne.



La contrevaleur totale de la drogue saisie se chiffre à 21 milliards 780 millions de francs CFA.



Trois individus de nationalité étrangère ont été appréhendés au cours de l’opération. L’enquête suit son cours.



L’Administration des Douanes, fidèle à sa vision d’une Douane performante au service du citoyen et de l’entreprise, réaffirme sa détermination à combattre la Criminalité transnationale organisée, notamment le trafic de stupéfiants et invite les populations à collaborer davantage avec les services douaniers pour plus d’efficacité dans la lutte contre le crime organisé.