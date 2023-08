​ À 5 mois de la Présidentielle, Amadou Ba s'active pour être le dauphin du "Macky"

Nous sommes à quelques 26 semaines de la fin du dernier mandat constitutionnel de l'actuel chef de l’État.

Le Sénégal s'interroge: que va faire Macky ? Qui sera le dauphin de l'actuel locataire du convoité Palais Présidentiel de l'avenue Roume? Mystère et boule de gomme et pour cause? Impénétrable, Macky est connu comme un taciturne, qui, à l'image de son Maître (Abdoulaye Wade), clignote à droite pour virer à gauche.



Même ses proches collaborateurs, ceux-là, entre autres "sherpas", qui sont de toutes les négociations, accompagnent le président durant toutes ses visites, restent dans l'expectative. Bref, personne ne peut lever le voile sur le choix du Macky allusion faite au candidat de la mouvance Présidentielle à quelques mois de la décisive Présidentielle de février prochain.



Au moment où "wadji thi roukhou Mermoz bi" (entendez Macky Sall) maintient le suspens, le Premier Ministre s'active comme c'est pas permis.



Amadou Ba a saisi l'opportunité de sa récente "descente" à Kaffrine pour se taper un bain de foule. Et, aussi bizarre que cela puisse paraitre, il déserte souvent son douillet bureau pour passer le plus clair de son temps sur le terrain.



En termes moins sibyllins, dakarposte tient de bonnes sources qu' Amadou Ba, à la tête d'une délégation de proches, s'est rendu chez l' illustre avocate, Me Dior Diagne, aux fins de lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa maman .



Aussi, avons-nous appris qu'il a été, toutes affaires cessantes, à Yoff, domicile familial du Colonel Abdou Mbengue. Qui a également perdu sa mère. Celui qui dirige l'ossature gouvernementale était accompagné de Cheikh Ba, entre autres autres seconds couteaux.



Aura t'il gain de cause? Les prochains jours nous édifieront bien...