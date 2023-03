​ Convoqué ce lundi matin par la DIC, Dr Seydou Diallo, ce toubib, proche collaborateur de Sonko, risque gros !

Dr Diallo Seydou "Pastefien" et ses proches ont de quoi de se faire du mouron ! La cause?

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, ce toubib préposé coordonnateur départemental de Pastef à Keur Massar et Yeumbeul Sud a été convoqué par les redoutés mais redoutables limiers de la Division des Investigations Criminelles(DIC).

Aux dernières nouvelles, ce biologiste de son état est tenu de déférer à la convocation ce lundi à 10h.



Affaire à suivre...





njaydakarposte@gmail.com