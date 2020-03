​ Coronavirus- Le Pr Macky Sall pourrait annoncer l'instauration d'un couvre-feu nocturne

C'est l'information glanée par la rédaction de dakarposte. Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif, dont le discours sera tenu incessamment, pourrait décréter "dès mardi soir un couvre-feu nocturne de 20 h à 06h . Sauf revirement.



Il nous revient que cette mesure aurait été prise en accord avec ses plus proches collaborateurs, particulièrement avec le ministre de la Santé et le Comité national de gestion des épidémies (Cnge) du Sénégal. Normal, serait-on tenté de dire que l'Etat instaure un couvre-feu nocturne compte tenu de la situation sanitaire actuelle.





Cette mesure va, à n'en point douter, entraîner la fermeture de tous les commerces, y compris alimentaires entre autres



Restent en revanche autorisés les trajets entre le domicile et le travail, " en particulier pour les soignants, agents des services publics et salariés, entre autres qui finissent ou débutent leur travail pendant le couvre-feu"