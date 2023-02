​ L'Ukraine envoie un groupe de 87 secouristes en Turquie

L'Ukraine a annoncé mardi l'envoi d'un groupe de 87 secouristes en Turquie pour aider à faire face aux conséquences des séismes dévastateurs qui ont également secoué la Syrie.



"Le ministère de l'Intérieur et le service des Situations d'urgence envoient en Turquie une équipe combinée de recherche et de sauvetage composée de 87 personnes", dont 10 pilotes d'avions et de véhicules, a annoncé le gouvernement ukrainien sur son site internet.