​ Razzia dans les grandes surfaces- Comment ne pas y voir un effet de la conjoncture ?

Plusieurs magasins représentant des enseignes françaises ont été attaqués, voire pillés, lors des manifestations parfois virant en émeutes qui secouent le pays depuis la condamnation d'Ousmane Sonko.



Les observateurs Sénégalais et du monde entier -par la magie de la toile- ont tous été frappés ce jeudi par cette frénésie de pillage des émeutiers.



La forme même de ces émeutes, à savoir le pillage principalement, semble être aussi leur but. "Ce sont voleurs, des agresseurs, mais aussi et surtout des affamés qui ciblent les grandes surfaces particulièrement Auchan. Vous avez vu les images devenues virales allusion faite à ces gens en train de dérober des produits dans les magasins dont certains assument en direct leurs actes. D'ailleurs, je viens d'apprendre à la radio qu'ils ont pillé une banque, il s'agit de l'agence Coris des Parcelles Assainies, la filiale Lonase de Pikine, la station Total de Nguentt à Thies et j'en passe. La situation de crise s'est aggravée depuis quelques années, depuis la pandémie de Covid, bref les causes de ce pillage sont sociales" fait savoir une source de dakarposte. Qui renchérit que nombre de Sénégalais n'ont pas, du tout alors de relais d’intervention sociale.



À l'en croire, compte non tenu de clivages ethniques, l’inoccupation, l’ennui, la faim ... semblent encourager la participation de cercles très larges.



Autre facteur déclenchant: "la fausse accusation de viol à l'encontre de Sonko, cela a révolté plus d'un surtout les jeunes dont la quasi totalité n'a d'yeux et d'oreilles que pour le leader du Pastef" étaye notre interlocuteur.



Qui plus, aux yeux des prédateurs de ce jeudi, la répartition des richesses a basculé massivement du coté des tenants du pouvoir marron. À preuve, en quête d'argent et d'objets de valeur, ils ont pris pour cible la maison d'un frère de Farba Ngom à Castors, la villa Kaolackoise du Dg de Senelec n'a pas échappé à la furie de jeunes "saloum-saloum".



De façon symétrique, certains s’étonnent de l’irrationalité des émeutiers qui détruisent en même temps leurs propres quartiers, et y sabotent tous les liens de sociabilité (les gares TER, chantiers du BRT, ...), en perdant le sens des " valeurs ".



En somme, les émeutes d'hier, disons plutôt les pillages sont en effet difficile à appréhender. D’abord, parce qu’il est protéiforme. Si certains volent pour manger à leur faim, d’autres le font par défi, goût du risque ou effet d’entraînement.



En tous les cas, cette prédation a, force est de le reconnaitre, pris tout le gouvernement en tenaille pour ne pas dire que les émeutiers ont rendu nos autorités impuissantes.





njaydakarposte@gmail.com