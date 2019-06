​ Serigne Abdou Lahat Touré :" Il ne faut pas prendre pour parole d'évangile ce documentaire de BBC (...) Des opposants comme Baba Aïdara sont derrière cette conspiration qui vise à déstabiliser le Président Macky Sall (...)"

Le guide spirituel Serigne Abdou Lahat Touré a spontanément réagi sur ce qu'il est convenu d'appeler "le cas du documentaire de BBC". Et, c'est pour prendre fait et cause pour le Président de la République, Macky Sall et son jeune frère Aliou. Qui, dira t'il est injustement attaqué par une bande de loosers dans le dessein d'avilir l'image enviable de l'actuel édile de Guédiawaye.

Dans cette réaction recueillie au téléphone par la rédaction de dakarposte, Serigne Lahat Touré laissera entendre que ce reportage qui porte l'estampille de nos confrères de BBC "ne casse pas 3 pattes à un canard ", autrement dit cette "conspiration" n'est pas aussi extraordinaire. "Depuis des années, on nous bassine de manière lassante avec cette affaire alors qu'il n'ya vraiment pas de quoi fouetter un chat" dira t'il.

Ecoutez l'audio en version Wolof !