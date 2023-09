​ Tremblement de terre au Maroc- Ce que l'on sait de Médoune Sall, Sénégalais décédé

Ce Sénégalais, répondant au nom de Médoune Sall figure parmi l'effroyable bilan du tremblement de terre au Maroc.



Dakarposte a appris de bonnes sources que le défunt est de la fratrie de Serigne Abass Sall de Louga. Mais, avant de rejoindre le Royaume Chérifien, précisément Marrakech, il logeait à Rufisque (quartier Colobane).



Pour rappel, nous tenons du journaliste Sénégalais Elimane Sembène , basé à Casa, que Médoune Sall, commerçant de son état, âgé de 37 ans, habitait au quartier Izdikhar à Marrakech.



Selon notre confrère, "la victime pris de panique, a sauté du 2e étage de son immeuble. Sérieusement blessé après sa chute, il a perdu la vie à l’hôpital. Son corps est actuellement à la morgue. "



Dakarposte a appris que d'autres Sénégalais, établis au Maroc, sont blessés

suite à ce violent séisme, pour ne pas dire l'une des pires catastrophes survenues au Royaume Chérifien.





Selon un dernier bilan publié par le gouvernement marocain, au moins 1 037 personnes ont trouvé la mort dans un puissant séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech et plusieurs autres villes. Et au moins 1 204 personnes ont été blessées dont 721 sont dans un état critique.



Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech.



Ont été particulièrement touchées : les provinces et communes d'Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant".





D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.