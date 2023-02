​ Vers un remaniement du gouvernement?

Comme annoncé en exclusivité par dakarposte, le chef de file du parti Rewmi, pourrait se présenter au tant attendu scrutin de Février prochain.



Une candidature envisageable qui va, à n'en point douter, jeter les bases de la rude bataille pour l’élection présidentielle qui se profile à l'horizon.



En sus de l'annonce du Dr Cheikh Diallo (voir papier à la Une), Idrissa Seck figure parmi les noms cités avec insistance par des sources jusqu'ici fiables de dakarposte "pour devenir le candidat de son parti politique".



Ce qui va naturellement conduire le President Macky Sall à revoir la composition de son gouvernement. Car, parmi ses ministres deux sont du camp de "Rewmi" en l'occurrence Aly Saleh Diop et Yankhoba Diatara.

Or, si "Ndamal Kaajor" (Idrissa Seck) est candidat il le sera probablement contre Macky ce qui va faire forcement désordre et aura des conséquences sur leur compagnonnage.

Aussi, logiquement il y aura un remaniement ministériel dans les jours à venir. Car, l'actuel "homme fort du pays", (entendez le Président Macky Sall) ne pourra plus garder au sein de son gouvernement des gens qui deviendront ses adversaires politiques.



Quoi qu'il en soit, les prochains jours nous édifieront bien...