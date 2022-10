​ XIPPIL XOL- À l'actif de Doro Gaye, des influenceurs mobilisés pour prévenir le cancer du sein en...musique !

C'est connu: chaque année, le mois d’octobre devient rose !



Un mois entier dédié aux campagnes d’information et de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. Afin de mener la lutte contre le cancer, la prévention joue un rôle fondamental.



De plus, dans le cas précis du cancer au sein, si le dépistage est précoce on a statistiquement plus de chances de pouvoir faire face à la maladie.

Néanmoins, beaucoup de femmes ne savent pas que l’autopalpation existe, ou ne parviennent pas à la faire elles-mêmes. Enfin, parler aussitôt de mammographie effraie beaucoup.



Jusqu’à maintenant les campagnes de santé qui ont été fondées sur la peur et sur l’information ne marchent pas autant que celles basées sur la prévention ; c’est-à-dire : savoir qu’un problème existe, mais aussi que nous avons le pouvoir d’agir dessus !



La cible est très vaste, toutes générations et cultures sont touchées, même si le risque est plus grand après un certain âge.



Les publicités doivent être féminines et aborder le cancer sans faire peur. Le grand défi est celui de proposer des campagnes qui mettent les seins en avant sans les montrer réellement (à cause de la maudite censure ! Petits puritains…).



Comme chaque année, le mois d’octobre (alias “Octobre Rose”) voit apparaître de nombreuses sensibilisations pour prévenir le cancer du sein.



L’occasion pour l'illustre Pape Doro Gaye, PDG du label "Xippil Xol", entre autres, d’apporter son soutien tout en communiquant avec créativité.



Comme vous le voyez dans ce clip, devenu viral, en quelques heures, PDG, comme on le surnomme, a regroupé la quasi totalité des influenceurs auxquels la jeune génération s’identifie pour une campagne de sensibilisation originale et décalée en musique.



Pour un coup d'essai, cette trouvaille intitulée :" Lutte contre le cancer du sein" est un coup de maître car elle aborde un sujet sensible de façon éducative ! Qui dit mieux?