​Aboul Aziz Mbaye calomnié dans une certaine presse - Cabale orchestrée ou simple volonté de nuire ?

Aboul Aziz Mbaye, Conseiller du président de la République en Technologies de l’information et de la communication, vilipendé gratuitement et injustement sur la toile ne mérite pas cette campagne de dénigrement. Il a été traité de manière inconsidérée par une partie de la presse qui, à son corps défendant, a été induite en erreur par une source qui distille ses piques depuis la Présidence. Il s’agit d’un groupe de personnes tapies dans l’ombre, formellement identifiées et que la proximité de Mbaye avec le couple présidentiel dérange au plus haut point.

Dakarposte tient de bonnes sources que c’est l’un des conseillers les plus proches de Macky et de sa Dame qui ont été au baptême d’une de ses filles, laquelle porte justement le nom de Marème Faye. Qui plus, lors du Mondial en Russie, d'aucuns ont aperçu dans un cadre sélect du pays de Poutine, le chef de l'Etat Sénégalais en compagnie de son "jeune frère "Aziz Mbaye" et une grosse légume de la FIFA. Le trio était en train de déjeuner tranquillement .

Il y a aussi cette image de la visite du Président français à Saint-Louis, au cours de laquelle on a vu le Président Sall murmurer discrètement quelques mots dans l’oreille d’Abdoul Aziz Mbaye qui n’est pas pour plaire à ses détracteurs, surtout à quelques mois de la prochaine présidentielle.

Car, Abdoul Aziz Mbaye va gérer une bonne partie de la communication du candidat Macky Sall à cette occasion, surtout la confection des flyers, t-shirts, plaquettes et messages publicitaires dans la presse. Ça fait forcément des jaloux. Et ça "porte presse" en se cachant derrière une information orientée et très vicieuse, juste pour présenter ce proche de Macky sous des traits repoussants.

Pourtant l’homme n’a jamais été ce soulard ou ce personnage dévergondé que l’on a sciemment voulu présenter au public sous ce visage dégradant. C’est un cadre bien formé, compétent et talentueux qui ne cesse de faire ses preuves aux côtés du Président Macky Sall. Que cela ne puisse pas plaire à certains dans l’entourage présidentiel est une évidence mais, que cela ait pu donner lieu à une campagne de dénigrement contre sa personne est de la pure infamie s’il faut dire les mots dans la plénitude de leur sens. Peine perdue pour ses détracteurs qui ont pu tomber si bas.