​Air Sénégal prend deux autres Airbus A319 chez Iberia

Air Sénégal a réceptionné, le 13 avril à Madrid, un Airbus A319-100 appartenant à la compagnie Iberia.



L'appareil (msn 3078),anciennement immatriculé EC-KBX, prendra sous peu le numéro d’immatriculation 6V-AMB. Déjà peint aux couleurs du transporteur sénégalais, l’avion sorti d’usine pour la première fois en 2007, entrera en service dans les prochains jours.



Air Sénégal compte désormais trois A319-100. Le premier appareil (TU-TST) avait été réceptionné en octobre 2018.L’avion équipé des moteurs CFM56-5 a successivement opéré pour Mexicana, la Colombienne Avianca puis Air Côte d’ivoire; Le second appareil immatriculé 6V-AMA est entré en flotte le 22 novembre 2018. L’appareil de 141 sièges était précédemment exploité par les compagnies espagnoles Iberia et Vueling.



Un quatrième avion A319, venant également d'Iberia, devrait rejoindre la flotte d'Air Sénégal dans les prochaines semaines, sous le numéro d’immatriculation de la 6V-AMC.



Rappelons qu’Air Sénégal exploite en outre deux AT72-600 et un Airbus A330neo déployé sur son unique ligne internationale Dakar-Paris.