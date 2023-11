​Anta Babacar en conversation frontale et INÉDITE sur les réseaux sociaux ( PAR IYANE DEMBA TINE)

Une approche inédite. Ce vendredi 10 novembre, la candidate à l'élection présidentielle, Anta Babacar Ngom, a tenu un live sur sa plateforme Instagram. La présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) a engagé un dialogue transparent d'une durée de plus d'une heure avec la jeunesse sénégalaise, abordant des sujets variés et démontrant ainsi sa proximité avec cette tranche de la population.L'éducation a été un point central de la discussion, où Anta Babacar Ngom a partagé sa vision pour le Sénégal. En plus de son engagement à revitaliser les universités du pays, elle a proposé une innovation majeure : la création de partenariats entre des universités et des entreprises. Elle a indiqué l'importance de développer des programmes favorisant l'intégration des étudiants dans le secteur privé national. Forte de son expérience de capitaine d’industrie, Anta Babacar Ngom place la problématique du chômage des jeunes au centre de ses préoccupations.Lorsque l'influenceuse Aicha Ndaw a abordé le sujet de l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine de la mode, la présidente du mouvement ARC a plaidé en faveur de davantage d'écoles de formation au Sénégal, non seulement dans la mode mais aussi dans d’autres secteurs porteurs. Les récentes polémiques autour de l'enfance difficile d'Anta Babacar Ngom et de son serpent de compagnie ont également été évoquées. Interrogée par l'actrice sénégalaise Halima Gadji, la candidate a répondu avec calme et en saluant l’humour et l’ingéniosité des sénégalais. Les attaques massives contre sa personne ne seront ni les premières ni les dernières complète Anta Babacar. En reléguant ces aspects au second plan, elle a rappelé son objectif principal : inspirer l'espoir et montrer qu'une personne issue d'un milieu défavorisé ne devrait pas se décourager face aux défis. Elle a appelé à la persévérance et à la foi en soi.A la fin de son direct, Anta Babacar Ngom a mobilisé ses partisans pour une action citoyenne, les invitant à se joindre à la quête des parrainages. Cette démarche met en lumière son engagement envers la démocratie participative et renforce son image de candidate à l'écoute de la jeunesse.