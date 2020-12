​Apaisement de l’espace universitaire – Doro Gaye, encore à l’œuvre, réussit un joli coup

Ce mardi 29 décembre 2020, le complexe du Terrou-Bi a abrité une importante rencontre regroupant la plupart des sensibilités du mouvement étudiant, tant de Dakar que des autres régions.

Dakarposte est en mesure de révéler que l’initiateur de cette rencontre n’était autre que le très discret mais très efficace Doro Gaye dont la motivation principale était de créer et de préserver un espace apaisé dans les universités et les écoles de formation de notre pays.

Après avoir relevé que tout au cours des décennies précédentes, l’espace universitaire a été marqué par des grèves récurrentes débouchant parfois sur des débordements, il a appelé les étudiants à privilégier le dialogue plutôt que les affrontements qui n’apportent rien à personne mais qui peuvent causer des désagréments à des tiers.



Revenant sur les fondamentaux structurants de l’Université, les participants à la rencontre ont rappelé avec force ce qui fait un étudiant : une élite et un expert en devenir. L’étudiant est ainsi le premier garant d’un renouvellement positif des générations et surtout le fondement premier d’un avenir de qualité de la nation.

C’est au regard de ces considérations, que les étudiants ont salué l’initiative de Doro Gaye et pris l’engagement de préserver un climat de paix durable, voire définitif, dans l’espace universitaire.

Devant des proches collaborateurs du Pr Macky Sall (Latif Coulibaly et Luc Sarr), ils ont donc tenu à féliciter chaleureusement, M. Doro Gaye pour son initiative salutaire.

Et, afin de lui renouveler leur gratitude, ils ont élevé l’homme au rang “d’ Ambassadeur de la paix dans les universités du Sénégal .”