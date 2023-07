​Arrestation de Sonko- Le point sur les arrestations à Dakar

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, des individus ont été interpellés par les FDS (Forces de Défense et de Sécurité) entre vendredi et samedi 29 Juillet 2023.



Il ressort de nos investigations que trois personnes, inconditionnelles de Sonko, sont tombées dans la nasse des limiers. Un d'entre eux a été arrêté ce samedi par la police à Pikine Rue 10 où, nous revient-il des militants acquis la cause de Sonko avaient tenté de se rassembler aux fins de manifester leur courroux.



Plusieurs colonnes des FDS (gendarmes et policiers ) ont été déployées en prévision de rassemblements et d'émeutes de "Pastéfiens" à Dakar et un peu partout au Sénégal