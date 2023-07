​Assome Diatta quitte BBy

Entre le président de la République, Macky Sall et son ancienne ministre du Commerce, c'est la fin de l'idylle politique.

Dans un entretien éclair et en exclusivité accordé à “l'As”, la présidente du mouvement «Jappo ak Assome» a décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et de créer un parti politique en vue de l'élection présidentielle de 2024.