​Bourdes d’El Hadj Hamidou Kassé sur TV5 – Yakham Mbaye a bien raison de pester face à ce qu’il considère comme une trahison

Si El Hadj Hamidou Kassé a des informations sérieuses sur l’affaire dite «affaire Aliou Sall» qui défraie la chronique ces derniers temps, il aurait été plus avisé d’en toucher deux mots au procureur de la République. S’il n’en a pas été ainsi, c’est bien parce que Kassé sait parfaitement qu’il raconte des histoires car il ne sait absolument rien du pétrole ni des relations supposées entre Frank Timis et le patron de la Caisse de dépôt et consignation.

El Hadj Hamidou Kassé n’était sans doute pas lucide lorsqu’il faisait face aux caméras et aux projecteurs des studios de TV5 car, autrement il n’aurait sûrement pas sorti de telles énormités.

En tant que conseiller proche du président Macky Sall, ses propos sonnent comme une trahison, une volonté manifeste de rejoindre le camp des persifleurs. Yakham Mbaye a donc parfaitement raison de lui tirer dessus car, selon certains responsables de l’Apr, l’homme fait partie d’un lobby anti-Aliou Sall tapi à l’intérieur du Palais et dans certains cercles du parti présidentiel. Dakarposte vous promet d’ailleurs de revenir largement sur ce lobby en citant des noms. Quant à El Hadj Kassé, il est réputé être un jaloux qui ne supporte pas les succès de ce journaliste de formation devenu maire, président de l’association des maires du Sénégal et Directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. D’ailleurs, pour éviter au chef de l’Etat la décision douloureuse de se départir d’un conseiller indélicat, Kassé devrait démissionner de lui-même et aller se mettre à la disposition du procureur.