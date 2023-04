​COMBAT POUR LA LIBÉRATION DU DG DE TECHNOLOGIES 2000 - Quand les souteneurs de M Babacar Fall se trompent de cible.

Depuis un certain temps, le nom de Mame Boye Diao, revient dans les déclarations accusatrices qui ponctuent les activités de soutien à M. Babacar Fall. Le Directeur Général de Technologies 2000 qui est dans les liens de la détention depuis une semaine dans le cadre du contentieux qui l'oppose au collectif dit des victimes de la cité Gaddaye à Guediawaye. Pour que l'opinion publique nationale ne soit pas abusée ni manipulée, il ne serait pas impertinent de rétablir la vérité des faits.

Faudrait-il le rappeler, c'est par une décision de justice que Babacar Fall et la Dscos ( Direction de la surveillance et de l'occupation des sols) avaient été condamnés à une amende de 800 millions pour destruction de biens d'autrui assortie d'une contrainte par corps au maximum. L'Affaire remonte à 2016. Mame Boye Diao n'était pas encore aux commandes de la direction des domaines.



Ayant eu vent de l'affaire et animé d'un souci d'apaisement des cœurs et des esprits après quelques années de rude bataille juridique, le Président de la République instruisit le directeur des domaines d'explorer les voies et moyens d'une solution à l'amiable dans laquelle toutes les parties se reconnaîtraient. La série de rencontres et d'échanges entre les protagonistes impulsée par Mame Boye Diao finit par porter ses fruits. Bien que délesté de 2ha sur les 9 qu'il détenait, Babacar Fall se voit attribuer un autre site. Les victimes de Gaddaye quant à elles, conservent une partie du site et le gap de 153 victimes devant être relogée à Guediawaye sur le PUD et dans un lotissement de Gaddaye. Au moment où le processus d'attribution du site de compensation suit son cours normal, le Dg de Technologies 2000 a cru devoir demander à la Cour Suprême l'annulation de lotir du collectif. Ces derniers décident alors de l'exécution de la contrainte par corps du jugement de 2016.



A la lumière de ce qui précède, il y'a d'affirmer et de réaffirmer avec force que lex directeur des domaines ne saurait être tenu pour responsable des demêlées de M. Babacar Fall avec la justice. En aucune manière et sous aucun prétexte, l'ancien directeur des domaines n'est pas prêt d'être le bouc émissaire ni le souffre- douleur des souteneurs de M Babacar Fall. Manifestement ils se trompent cible.



La cellule de communication de Mame Boye Diao.