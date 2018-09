​COMMUNIQUE DU COMITÉ DIRECTEUR du PDS

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) informe l’opinion ainsi que les militantes et les militants du parti, des mouvements de soutien et des partis alliés que la campagne de collecte des parrainages de Karim Meissa WADE démarre le 8 Septembre 2018. Le comité directeur du parti tiendra une conférence de presse à cette occasion et une délégation effectuera une tournée nationale à partir du 9 septembre dans l’ensemble des 45 départements. Le calendrier détaillé de ladite tournée sera disponible avant le lancement de la campagne.



Le PDS demande à tous ses responsables de se tenir prêt à mener une campagne de collecte victorieuse et à imposer la candidature de Karim WADE et de toutes les victimes de la justice aux ordres de Macky SALL.



Fait à Dakar, le 03 septembre 2018.



Pour le comité directeur

Oumar Sarr Sgna/CG