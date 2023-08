​Candidat du Président Macky Sall en 2024- Jamais choix politique n’a été aussi simple

En mettant en place une liste restreinte de quatre candidats qui voteraient pour eux-mêmes, les uns contre les autres et les uns avec les autres, le choix ultime du Président Macky Sall serait incontestable, inattaquable et indiscutable. Ce faisant, chaque candidat à la candidature deviendrait électeur, participant ainsi activement à la décision finale. Le Président Macky Sall réunirait les prétendants et leur présenterait quatre bulletins de vote, chacun de couleur différente, sur lesquels ils établiraient un classement : 4 points pour eux-mêmes, 3 points pour le candidat de leur choix, 2 points pour celui qu'ils tolèrent et 1 point pour le candidat qu'ils rejettent. En quelques heures à peine, les résultats seraient clairs. La fumée blanche sortira du palais.



Bienvenue dans le Mackyland ! Ce royaume démocratique au sein duquel résident 18 millions d'âmes et qui se profile comme une puissance énergétique grâce à ses ressources pétrolières et gazières. Cependant, une décision cruciale reste à prendre dans quelques jours : qui sera le candidat de Macky Sall pour la présidentielle de 2024 ?



Quatre figures politiques majeures rivalisent pour ce rôle : le Lion Loyauté, le Loup Fidélité, l'Éléphant Détermination et le Léopard Franchise.



Au sein de la tumultueuse scène politique de Mackyland, les militants et sympathisants sont plongés dans une profonde réflexion à l'approche de la date ultime visant à sélectionner le prochain candidat à la candidature. Cette situation résulte du désistement du grand chef, ouvrant ainsi une période de délibération et de tractation intenses. Les quatre candidats suscitent une multitude d'espoirs, de passions multiples et d'attentes fortes au sein du Mackyland.



Le Lion Loyauté se distingue par sa transparence, sa longue expérience et sa loyauté envers le chef et son programme de gouvernance. Il prêche l'unité, l'émergence et le rassemblement. Ses traits discrets, sa fidélité envers le roi et sa loyauté sont admirés, même si des interrogations émergent sur sa capacité à prendre des décisions impopulaires, remettant en question sa propension à agir sans réserve si la situation l'exige.



Le Loup Fidélité, lui, jouit d'une réputation interne irréprochable. Historique, cacique, réservé, perspicace et déterminé, il s'accroche fermement à sa cible. Sa famille politique voit en lui le seul successeur digne du chef actuel. Sa fidélité envers ses principes est inébranlable et beaucoup le considèrent comme un candidat farouchement attaché aux intérêts de Mackyland. Cependant, des inquiétudes surgissent quant à sa nature autocentrée, réservée et difficile à cerner.



Quant à l'Éléphant Détermination, il suscite l'admiration pour son habileté, sa persévérance silencieuse et sa capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique. Fort de son assurance politique et médiatique résultant d'une détermination inébranlable, les militants croient en sa capacité à guider le royaume vers un avenir radieux. Toutefois, des préoccupations surgissent quant à une éventuelle émancipation rapide vis-à-vis de son mentor, risquant de le rendre incontrôlable et d'afficher une indépendance d'esprit sans limite.



Enfin, le Léopard, Franchise, se distingue par sa franchise, son courage et son honnêteté. Son discours direct, sa parole fiable et stable attirent ceux en quête d'une approche politique franche et sincère. Cependant, certaines personnes craignent que son manque de diplomatie puisse générer des conflits et perturber l'unité du royaume.



La campagne électorale bat son plein avec des discours passionnés, des débats enflammés et des rassemblements animés. Les habitants de Mackyland se trouvent face à un dilemme complexe. Devraient-ils opter pour le Lion Loyauté, garant d'une direction stable ? Ou plutôt le Loup Fidélité, avec sa garantie "tous risques" envers sa famille politique ? L'Éléphant Détermination, dont la persévérance est louable mais qui pourrait s'émanciper rapidement ? Ou encore le Léopard Franchise, dont la franchise pourrait apporter une nouvelle approche, malgré le risque de créer des divisions profondes ?



Enfin, le jour des primaires tant attendu arrive. Le chef convoque les candidats au palais du royaume, en présence de son vizir, Mouss Niagas. Chacun vote en portant ses valeurs et ses espoirs pour l'avenir. Les habitants de Mackyland réalisent qu'aucun candidat n'est parfait, mais que chaque qualité a sa place dans le leadership politique et la gestion suprême de l'État. Ils décident alors de former un Conseil quadripartite, composé du Lion Loyauté, du Loup Fidélité, de l'Éléphant Détermination et du Léopard, la Franchise. Chaque candidat apportera sa propre perspective et ses forces uniques pour prendre des décisions éclairées et équilibrées. C'est une reconnaissance que la loyauté, la fidélité, la détermination et la franchise sont toutes essentielles pour guider Mackyland vers un avenir meilleur. En fin de compte, le chef choisit celui qui a obtenu le plus grand nombre de points.



Dans ce royaume fictif, une fable politique se conclut sur une leçon de sagesse : plutôt que de choisir entre des qualités individuelles, le chef opte pour une approche collaborative, démontrant que la combinaison de différentes vertus peut conduire à un leadership équilibré et inclusif. Ainsi, Mackyland ouvre la voie vers un avenir prometteur. En utilisant le système de vote basé sur les points, calculant les préférences de chacun, une solution consensuelle et unificatrice sont trouvées pour le bien de tous, à travers un dépouillement indiscutable et historique.



Un outil d'intelligence politique et électorale venait d’être créé dans le Mackyland. Il sera enseigné dans les facultés de droit, de science politique et de sociologie du monde. *Le problème venait d’être débloqué...



Ps. En cas d'égalité de points entre les deux premiers candidats à ma candidature, le Président sortant aura une voix prépondérante.



Dr Cheikh Omar Diallo

Docteur en Sciences Juridiques et Politiques

Expert en Communication Politique