​Candidat virtuel à la présidence de la République – Karim manque-t-il de respect aux Sénégalais ?

Cette question mérite d’être posée et il se trouve un grand nombre de Sénégalais qui se demandent de qui se moque Karim Wade ? De Dubaï où il est «exilé», il tente de manipuler l’opinion et, aidé en cela par un père qui croit que seul son fils est capable de lui succéder à la tête du parti, continue de vouloir imposer la candidature de son fils. Comme s’il n’y avait pas suffisamment de cadres compétents au Pds ou dans le Sénégal tout entier pour prétendre à la candidature à la présidentielle… Karim devrait cesser de faire de la politique par whatsapp, c’est sur le sol sénégalais qu’il est attendu. Et s’il n’est pas libre de ses mouvements, qu’il le dise à ses militants et sympathisants au lieu de les laisser croire à des chimères. Il ne devrait pas suivre son père sur le terrain de la surenchère car le temps presse et les Sénégalais veulent savoir s’il peut ou non descendre à l’aéroport de Diass.



Mamadou Ndiaye, dirpub dakarposte.com