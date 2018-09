​Ce que l'on sait de l'AG des jeunes acquis à la cause d'Abdou Khafor Touré

Sous de belles tentes dressées pour l'occasion, le foyer des jeunes de Wakhinane Nimzath à Guediawaye a refusé du monde ce samedi. Près d'un millier de jeunes sont venus célébrer la récente promotion de Abdou Khafor Toure et dire merci au Président Macky Sall pour la confiance faite à l'un des leurs.

La cérémonie a été une occasion pour sensibiliser les jeunes sur le sens et les enjeux du parrainage ainsi que sur les outils dont ils devraient disposer pour mener à terme la tache qui les attend. Outre la collecte de signatures, il s'agit de mettre à profit ce moment pour aller à la rencontre des populations et expliciter le bilan du Président Macky Sall.

A cet effet, un réseau de 120 volontaires sera déployé dans la commune pour un objectif de collecte de 8000 signatures ds les 3 mois.

La rencontre qui a réuni les responsables jeunes de la BBY du département de Guediawaye notamment Mamadou Yaya Ba, coordonnateur départemental de la Cojer. Cheikh Fall de BBY jeune a permis aux divers orateurs de décliner des messages d'unité et de cohésion à l'aune du lancement de la collecte de signatures pour le parrainage du PR Macky Sall.

Khafor Touré, initiateur de la rencontre, a délivré un messages d'espoir et d'encouragement autour de l'unique objectif, la réélection du Président Macky Sall des le 1er tour de la présidentielle de 2019 des lors qu'il est un bon Président, qui peut se prévaloir d'un excellent bilan, du meilleur projet d'avenir pour le pays et d'une coalition électorale unique dans lhistoire du Senegal par son organisaton et sa composition en fédérant l'essentiel des forces politiques representatives du pays toute obedience confondue( gauche, socialiste, libéraux, sociaux démocrates ou société civile).

Pour Khafor Touré,

La victoire est certaine en 2019 mais appelle au travail pour que la vicroire soit plus belle parce qu en face, pour l'essentiel, nous avons une opposition composée d'un conglomérat de milliardaires rentiers qui presentent des candidatures fantaisistes à la présidentielle avec l'objectif principal de proceder à des operations de blanchiment d'argent, de transfert ou de levée de fonds à l'étranger.

Le sort du pays et de nos concitoyens est le cadet de leur soucis.