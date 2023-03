​Communiqué de Presse : Italian Design Day 2023

Dakar, 22 mars 2023. Deux belles histoires de partenariat italo-sénégalais dans le design ont été présentées hier à l’Institut Italien de Culture à l’occasion de l’Italian Design Day 2023, lors d’un évènement organisé par l’Ambassade d’Italie à Dakar à la présence de représentants institutionnels, entrepreneurs, créatifs, journalistes sénégalais et italiens.



M. Abdou Salam GAYE, PDG de M’Afrique, société sénégalaise du Groupe italien Moroso, a raconté son expérience depuis 2007 pour un design d’intérieur artistique. Dans son atelier de Dakar, M’Afrique réalise chaque année de milliers de pièces de mobilier conçues avec les meilleurs designers italiens et internationaux qui sont appréciés dans le monde entier.



M. Romano BRUSSOLO a par la suite présenté sa société DOGE, qui conçoit des solutions de design d’intérieur d’excellence en combinant les technologies avancées avec une attention à la durabilité environnementale. Depuis 2019 M. Brussolo, avec son associé Alessandro BEBI, trouvent au Sénégal un Pays dynamique, en plein essor créatif, capable de combiner le goût des clients sénégalais avec l’offre du Made in Italy qu’ils proposent.



La vie culturelle et artistique sénégalaise attire en effet nombre de créateurs et architectes italiens qui y trouvent un milieu stimulant et une plateforme ouverte vers toute l’Afrique de l’ouest. « Les histoires de design de succès comme celles-ci renforcent les ponts entre l’Italie et le Sénégal ; elles mettent en valeur les talents, la créativité et la complémentarité entre les artisans et producteurs de nos deux Pays, ainsi que les nouvelles opportunités pour les jeunes » a été le message de l’Ambassadeur d’Italie à Dakar, Giovanni Umberto DE VITO.



Les témoignages de DOGE et M’Afrique sont porteurs de ce concept de qualité et d’un secteur italien enraciné dans la tradition du pays, capable au même temps de s’adapter à un nouvel contexte géographique. Une production artistique à plein titre qui préserve son identité tout en restant ouverte aux nouveaux défis et collaboration avec le savoir-faire local.



Innovation, durabilité et inclusion sociale sont d’ailleurs à la base de la candidature de Rome à l’Exposition Universelle 2030, dont une vidéo de présentation a ouvert la soirée.