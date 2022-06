​Concert de "You" à Bercy- L'actrice Zeïnab Clara Gaye illumine déjà Paris

Après plusieurs mois enfermés chez soi covid oblige, l'envie de se retrouver entre amis se fait encore plus forte que les étés précédents. Et ça tombe bien: Youssou Ndour renoue avec son traditionnel "live" calé au Palais omnisports de Paris-Bercy.

L'on subodore qu'un beau programme a été déjà concocté par le leader du Super Etoile allusion faite à son show grandiose à Dakar en prélude à la "fiesta" de Paris, prévue le 18 Juin.

Sur ces images parvenues à la rédaction de dakarposte, on reconnait la "dame polyvalente", comme on surnomme Zeïnab Clara Gaye (à la fois actrice et réalisatrice) dans les rues de Paname.

En attendant le week-end prochain, Clara et sa vieille garde se la coulent douce. Place donc aux sorties au grand air à Paris entre de belles balades, des rires et des émotions au ciné, à des expos , entre autres sorties culturelles et gourmandes.

Comme disait l'autre, il faut se débarrasser des casse-tête. On ne vit qu'une fois.









njaydakarposte@gmail.com