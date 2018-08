​Création d’un nouveau groupe de presse par les démissionnaires de GFM – Le rôle trouble d’Ablaye Sylla…

Il y a eu beaucoup de spéculations dans la démission de Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop et consorts du groupe de presse de Youssou Ndour. Et, aujourd’hui encore beaucoup de bruits mais surtout des incertitudes entourent cette affaire. L’on a cité les noms du milliardaire Yérim Sow ou encore le grand couturier Pape Ndiaye comme étant à la base de cette vague de démissions, dans le but de créer un nouveau groupe de presse. Mais il y a aussi le nom de Abdoulaye Sylla, l’homme d’affaires du régime, celui qui gagne tous les marchés publics. Abdoulaye Sylla est le patron d’Ecotra, cette société qui construit des édifices notamment des brigades de gendarmerie sur l’ensemble du territoire national.

Aux dernières nouvelles, Abdoulaye Sylla serait l’initiateur de cette opération. Et même si le groupe Teylium de Yérim Sow a démenti très mollement l’information, le milliardaire a participé d’une manière ou d’une autre à cette opération soit lors des négociations, soit en prenant part au tour de table comme actionnaire. Pour le reste, les radars fureteurs de dakarposte nous signalent que l’homme d’affaires du gouvernement, Abdoulaye Sylla est au centre de cette affaire. C’est donc dire que les tenants du pouvoir sont au courant de toute l’opération. Abdoulaye Sylla aurait-il donc la caution de l’Etat au plus haut niveau pour mener cette opération ? San doute. Mais cela signifierait-il qu’il y aurait une guerre larvée contre Youssou Ndour ? Car, autrement comment l’Etat peut-il accepter que son homme d’affaires attitré puisse déstabiliser un allié de poids en cette veille de campagne électorale ? Cela présage-t-il de difficultés au sommet entre Youssou Ndour et des pontes de l’Apr ? Une multitude de questions en suspens mais une certitude, ce groupe de presse sera en place dans quelques semaines.