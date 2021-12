​Diamniadio - Le 1er adjoint en pôle-position pour rafler la commune au détriment du maire sortant

Le responsable très aimé des populations est le chouchou des habitants de Diamniadio, Aliou Sané, une des stars de la ville est pourtant le premier adjoint au maire. Aux dernières locales, il était le mieux positionné pour être le patron de la commune mais, par respect pour les consignes de son parti et de sa coalition politique, il avait accepté de s’aligner derrière l’actuel maire et de prendre la position de Premier adjoint. Un compromis non négligeable car si le maire titulaire est très absentéiste, c’est lui qui gérera toutes les séances du Conseil municipal.

Mais voilà ! A l’approche des locales, ses partisans sont décidés de passer à la vitesse supérieure. Avec le soutien des populations, ils ont décidé de le présenter en lieu et place de l’actuel maire qui, selon eux, n’a absolument rien fait pour sa circonscription électorale.

De plus, Aliou Sané est réputé homme de parole, généreux et très proche des populations de sa ville, plus particulièrement les plus défavorisés. C’est un acteur social avant d’être politique, c’est l’une des raisons pour lesquelles il sera sans doute plébiscité dans les semaines à venir. Foi de dakarposte.











njaydakarposte@gmail.com