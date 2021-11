​Djibril Ngom reçu en grande pompe par Macky Sall à la Présidence de la République – Macky fait-il ainsi l’apologie de la trahison ?

Le mandataire de Yewwi Askan Wi à Matam avait disparu avec la liste des candidats de cette coalition pour les élections locales. Pendant que tout le monde était dans l’expectative et que certains soupçonnaient qu’il fut enlevé, le gars réapparaît tout aussi miraculeusement qu’il avait disparu. Et, tout honte bue, il avait affirmé qu’il avait fait exprès de se cacher avant d’avouer que c’est parce qu’il souhaitait rejoindre le camp de Macky Sall qu’il avait agi de cette manière si tortueuse.

Et quelques jours après, il est reçu officiellement à la Présidence de la République par le chef de l'Etat, d’où il serait "ressorti avec quelques petits millions et d’autres avantages" ignorés du public.

En recevant ainsi Djibril Ngom qui venait juste de trahir les siens, Macky Sall semble cautionner le vilain geste de ce monsieur sans foi ni loi. Il aurait pu, plus élégamment le recevoir à son domicile de Mermoz loin des regards indiscrets et, au besoin laisser fuiter l’information en douce. Mais, en le recevant officiellement et en prenant même des photos avec lui, Macky semble faire lui-même l’apologie de la traîtrise alors qu’il aurait dû condamner ce geste. Du coup, même dans le camp de la majorité présidentielle, des voix s’élèvent pour se demander à quel jeu se livre Macky Sall qui cautionne les traîtres au vu et au su de tout le monde. Sans compter les railleries de l’opposition qui l’accuse ainsi de faire du " njucc njacc ". A-t-il donné aux opposants une verge pour se faire battre ?

En tout cas, le gars a personnellement fait publier une note sur la toile pour dire que Macky ne lui pas donné de l’argent et que la somme qui était en sa possession lui avait été remise par un responsable de son parti à Matam pour des activités politiques et qu’il était venu avec cet argent au Palais. A mourir de rire !







