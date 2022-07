​Droit de réponse de M. Assane faye PDG de FADZA Group ( Versailles )

À Monsieur le directeur de publication de dakarposte



Dans votre journal en ligne dakar poste.com vous avez publié un article en ligne intitulé : "abus de confiance et escroquerie- Assane Faye, ce Fatickois, qui se fait passer pour l'ami intime du Président Macky Sall, activement recherché".

Cité à plusieurs reprises, je suis ainsi mise en cause expressément par votre journal.

Par cette présente, je vous adresse ce droit de réponse que je vous remercie de bien vouloir publier en même lieu et place que l’article susvisé .

En réalité, il n’y as jamais eu d’escroquerie ni abus de confiance entre moi et qui que soit et je tenais à informer l’opinion nationale comme internationale que je reste perplexe et j’apporte ce droit de réponse avec la plus grande lucidité.

C’est la première fois que j'apparais sur un site d'informations générales .

Je remercie tout les amis et frères qui m’ont appelé à propos de cette affaire

Je tiens à vous rassurer notamment les partenaires nationaux comme internationaux de Fadza Group

En outre, je tiens à préciser que compte tenu de mon statut international, je n'ai jamais eu d’appartenance politique et jusque là je n'ai aucune obédience politique.



Enfin, je suis présentement en France en train de vaquer à mes occupations; pour ansi dire que je ne suis pas recherché.













NDLR: Dont acte, mais dakarposte persiste et signe