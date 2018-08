​EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE ! Yakham Mbaye pardonne à son agresseur présumé qui obtient une liberté provisoire

L'acte posé avant-hier par le ministre Yakham Mbaye, qui s'était rendu à la prison centrale de Dakar pour rendre visite à son lieutenant qui avait attenté à sa vie, avant d'adresser une lettre émouvante et courageuse à ses camarades de l'Apr Dakar-Plateau, était l'arbre qui cachait la forêt.

Dakarposte a appris que Serigne Fallou Dione vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Une mesure qui marque l'aboutissement de plusieurs actes posés, ces derniers jours, par le Directeur général du Soleil pour tirer d'affaire celui qui est connu comme être un gosse qu'il a formé et encadré dans les mouvements associatifs puis en politique.

En effet, il nous revient qu'avant le défèrement de Serigne Fallou Dione, son mentor, revenu à de meilleurs sentiments, avait tout fait pour le sauver de la prison. Ensuite, il s'est activé avec insistance pour signifier aux autorités judiciaires son pardon à son poulain.

Des démarches menées dans la plus grande discrétion, qui ont finalement rencontré une suite favorable, et qui provoqueront sans nul soulagement et bonheur de la famille et des camarades du Coordonnateur de la Cojer de Dakar-Plateau.