​En traitant Sadio Mané de "Noir de merde", Leroy Sané a indirectement insulté son propre...père

"Si Sané a tenu ces propos , honte pour son père qui l'a éduqué. Et en tant que métis, , il a insulté indirectement son père. Et si j'étais son père , j'étoufferais de honte que mon gamin puisse tenir un telle insulte quant à mes origines. Sadio est Africain, Sénégalais, de la Casamance comme son propre pére Souleymane, donc c'est dire ce que LEROY pense de son propre père. Souleymane Sané , quelle éducation et quelles valeurs tu as donné à ton fils?? Voila ce que ton fils pense de toi, quelle honte" réagit un internaute.

"Non, pas d'accord, répond un autre. Il s'insulte lui-même: du sang d'Afrique coule dans ses veines...malheureusement, il se prend pour quelqu'un d'autre.Courage Mané. C'est devant l'adversité qu'on reconnait les grands hommes. Tu as tout une armée de sympathisants derrières toi."



Calmos Leroy, ce fils de Souleymane Sané, qui se croit Allemand de souche!



A t'il oublié que la couche blanche a sollicité le "noir de merde" pour enfanter un "Allemand" baptisé Leroy Sane?



Normal, serait-on tenté de dire que ce dernier se comporte de la sorte.

N'est ce pas Leroy Sané "himself" qui laissait entendre dans les colonnes de France Football, ce qui suit? " Je suis né et j’ai grandi en Allemagne. J’ai encore de la famille en France, mais je me sens allemand. C’est pour cela que j’ai décidé de porter le maillot de la Nationalmannschaft. Il n’a jamais été question de porter celui de la France ou du Sénégal. Je suis allemand"



Notre Nianthio national (surnom de Sadio Mané) ne devait pas être ébranlé par l'insulte de ce complexé.

Primo, cet irrespectueux, jaloux comme un pou, ne lui arrivera pas, du tout alors à la cheville.

Comme disait l'autre, la jalousie est un vilain défaut. Elle nous pousse à désirer ce que l’on ne possède pas et à être en permanence insatisfait. Pour ainsi dire que ce Leroy jalouse notre Nianthio national. Faudrait-il rappeler que ce mufle de Sané n’a connu qu’une titularisation en sélection nationale Allemande? C’était à l'occasion d’une surprenante défaite en préparation face à la Slovaquie. Qui disait que "la jalousie est aussi une douleur physique?"



Secundo, l'insulte de ce Leroy Sané ne peut être mis au compte de l’état d’exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait au moment de proférer cette grossièreté devenue virale par la magie de la toile.



Tertio, convenons-en: même si nous ne nous en rendons pas compte, l'image que nous avons de nous-mêmes peut influencer la façon dont nous traitons les autres.

Par exemple, lorsqu'une personne est satisfaite d'elle-même, elle est beaucoup plus susceptible de se réjouir des succès de son entourage.

D'autre part, lorsqu'une personne est mal à l'aise avec elle-même à l'image de cet acariâtre mufle (Leroy Sané), elle peut finir par rabaisser les autres.

En fait, lorsqu'une personne se montre supérieure à une autre de la même manière que Leroy Sané, elle a l'impression que cette dernière représente une menace.



En somme, lorsqu'une personne souffre de ce "syndrome" de supériorité, c'est généralement parce qu'elle se croit en quelque sorte "inadéquate" et finit donc par se comporter d'une manière qui lui donne le sentiment d'être meilleure que les autres.



Souvent, ce sentiment se traduit par un comportement nuisible envers les autres.

Son papa ferait mieux de lui rappeler que son Histoire et son vécu sont différents de ceux de la majorité des Allemands, précisément les vrais.

Avant qu'il ne soit tard, Leroy Sané devrait suivre une thérapie car cette attitude face à un champion de la trempe de Sadio Mané peut être le signe d'un trouble psychologique ou d'un traumatisme. Un homme avertit...





