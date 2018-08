​Erreur de communication – La sortie maladroite de Mame Mbaye Niang

Accusé sur sa gestion du Prodac, le ministre Mame Mbaye Niang a tenté de s’expliquer par les médias. Invité d’une émission très suivie par les téléspectateurs, il a malheureusement mis en cause un éminent membre du gouvernement qu’il a maladroitement désigné comme étant le commanditaire des accusations de mauvaise gestion dont il fait l’objet. Du coup, il met à mal la solidarité gouvernementale et la cohésion au sein de l’Apr que recherche le Président Macky Sall car, à aucun moment il n’a fait la preuve que le ministre qu’il accuse lui veut du mal.

Sans doute a-t-il été échaudé par les propos d’Hélène Tine, cetteex-alliée qui s’est indignée qu’un ministre accusé de mauvaise gestion tente de se justifier sur un plateau de télévision et non devant la justice.

En tout cas cette sortie ne peut pas le disculper des fautes dont il est accusé et sa tentative de jeter l’opprobre sur un de ses collègues du gouvernement sont généralement mal appréciés des Sénégalais, dont certains le considèrent comme une balance qui, parce qu’il est tombé tente de mouiller quelqu’un d’autre qui n’a rien à voir avec ses déboires. Ce n’est pas élégant et ce n’est pas loyal.