​Escroquerie foncière à Mbour et Saly – Les activités délictueuses du trio El Hadj Sidy Niang Diongue, Ass Diop Guèye et Ousseynou Diouf mises à nu

El Hadj Sidy Niang Diongue, cet homme présenté comme une sorte de marabout est un escroc notoire. Il exerce ses activités dans le département de Mbour où les pandores de la Descoss viennent de l’alpaguer avec deux de ses complices pour avoir vendu plusieurs terrains appartenant à autrui à des tiers. Le même triste sire avait occupé illégalement la villa d’un ressortissant français de plus de 80 ans qu’il a tenté de gruger en prétendant qu’il en était l’acquéreur légal auprès de ce dernier.

À Mbour, Saly, Nianing et d’autres localités de la petite côte, les ventes de terrain sont le quotidien de plusieurs propriétaires et intermédiaires car il s’agit d’une zone touristique, une station balnéaire qui attire plusieurs européens et des cadres sénégalais. Et cela attire aussi les spéculateurs et les escrocs qui trouvent là une aubaine pour s’en faire plein les poches, quitte à verser dans l’escroquerie.

Ainsi le sieur Niang est l’un de ces tristes sires. Après plusieurs plaintes et une enquête rondement menée par la gendarmerie, l’homme et ses complices ont été arrêtés et déférés au parquet pour avoir vendu des parcelles appartenant à des membres de la coopérative d’habitat de la Sonatel. Entendus par le juge, ils se sont fendus en explications alambiquées avant de reconnaître les faits.

El Hadj Sidy Niang Diongue, le cerveau de cette bande a promis de rembourser ses victimes du terrain de la Sonatel dans les semaines à venir. Mais l’individu n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà arnaqué un Français de 80 ans qui lui avait promis de lui vendre une villa à 70 millions de nos francs. Le Français, Jean Pierre Guérin, avait chargé un de ses amis de vendre sa villa de Saly et ce dernier avait trouvé un acquéreur en la personne du sieur Sidy Niang Diongue qui s’était engagé à payer les sommes convenues. Mais ce denier ne s’est acquitté que de 10 millions et a occupé la maison pendant 8 ans.

Suite à la plainte de Guérin, le tribunal avait condamné l’escroc à libérer la villa, payer le reste de la somme convenue et de verser des dommages et intérêts de 20 millions.

El Hadj Sidy Niang Diongue avait interjeté appel mais là aussi il a été débouté.

C’est dire que ces escrocs sur le foncier sont des habitués des prétoires et font toujours du dilatoire pour se tirer d’affaire. Mais pour le cas du Français Guérin, les carottes sont cuites pour El Hadj Sidy Niang Diongue car il ne s’en sortira pas sans payer ou aller en prison pour longtemps, car le dossier de ce dernier est imparable.



Dakarposte y reviendra plus en détail.















njaydakarposte@gmail.com