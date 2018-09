​Face aux menaces de l’opposition, le camp présidentiel durcit le ton : Toute manifestation non autorisée sera durement réprimée !

Les radars de dakarposte tapis en haut lieu sont formels ! Si l’opposition tente de mettre en œuvre son projet de saboter les élections au cas où la justice déciderait de confirmer les condamnations de Karim Wade et Khalifa Sall, elle trouvera en face la riposte appropriée.

Nos informateurs précisent que des arrestations de leaders pourraient être opérées et qui pourraient donner suite à des poursuites judiciaires s’il y a trouble à l’ordre public. Selon nos radars, d’ailleurs, les plus radicaux parmi les proches du patron de l’Apr souhaiteraient même que les arrestations puissent commencer dès que certaines déclarations commenceront à être insultantes à l’égard de l’institution judiciaire. Comme pour dire que ce sera la guerre dès que des tentatives de rébellion se feront jour, et ce malgré les alertes de la société civile qui demande au gouvernement de tempérer ses ardeurs. Le danger est donc imminent mais l’opposition est avertie. Que se passera-t-il dans les semaines à venir, du moins Mardi prochain, jour calé pour un sit in dans l'après midi devant le ministère de l'Intérieur par l'opposition réunie dans le Front Démocratique et Social de Résistance ?

