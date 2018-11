​Farba Ngom, le griot attitré du PR Macky, abreuve d' insjures notre confrère Aly Bandel Niang

C’est un reporter dans tous ses états qui a accepté de répondre aux questions de dakarposte. Aly Bandel Niang, bien connu des auditeurs et téléspectateurs du groupe de presse de Youssou Ndour a été publiquement et copieusement insulté par le griot attitré du président Macky Sall alors que celui-ci lui tendait son micro pour recueillir ses impressions lors du grand gamou annuel de Matam.

Pourtant, c’est par pur souci de professionnalisme que le journaliste lui a tendu son micro car les deux hommes qui se connaissent très bien ne se parlent plus depuis plusieurs années. Suite à un appel de la rédaction de Dakar qui lui demandait de recueillir les avis des officiels présents à la cérémonie, Aly Bandel qui est monté sur la tribune a commencé à tendre son micro à ces derniers. Après le gouverneur, le préfet et d’autres personnalités, il a interrogé Abdoulaye Sally Sall, l’un des hommes de confiance de Macky.



Et aussitôt après ce dernier, il devait tendre le micro à son vis-à-vis direct qui se trouvait être Farba Ngom.

Aly Bandel hésite car il est en brouille avec Farba depuis quelques années. Mais pour rester quitte avec sa conscience de journaliste, il lui tend quand même le micro pour recueillir ses impressions.



A la grande surprise des autorités présentes, c’est une pluie d’insultes, les unes plus salées que les autres qui lui est tombée dessus.

En bon professionnel, il n’avait pas fermé son micro et les auditeurs et téléspectateurs qui suivaient l’événement en direct ont parfaitement entendu les insanités que débitait Farba Ngom contre ce journaliste qui, malgré sa brouille avec ce griot du président avait pris sur lui de lui tendre son micro par respect pour son auditoire.



Ce journaliste est pourtant un des premiers à faire la promotion du grand gamou de Matam et c’est sans doute grâce à lui que le Président Macky Sall s’y rend depuis 2009. En tant que correspondant régional d’un organe de presse, il est resté près de dix ans sans quitter son poste, sans poser les pieds à Dakar. Bref, c’est un fils du terroir qui connaît son sujet et sait qui est qui. S’il est victime de grossièretés de la part d’un griot haut placé, que faut-il en déduire ? Une seule chose : la République est à la merci de soudards qui peuvent, impunément insulter des préfets, frapper des policiers et agresser verbalement et publiquement des journalistes sans aucune conséquence. Faut-il en rire ou en pleurer ?