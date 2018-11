​Fichier électoral – Le ministre de l’Intérieur en plein dans la transparence

Depuis que l’opposition s’époumone à réclamer l’accès au fichier électoral, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille a toujours, pour sa part, demandé aux uns et aux autres de faire dans la sérénité.



Il revient aux radars de dakarposte que son intention réelle a toujours été de procéder à la transparence afin que soit respecté le processus électoral mais il semble que les acteurs politiques n’ont jamais cherché à le comprendre, laissant toujours entendre que son intention réelle était d’en cacher les imperfections en faisant du dilatoire. Il vient de prouver le contraire.



Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements qu' Aly Ngouille Ndiaye a accepté que les partis politiques et certains acteurs de la société civile qui le souhaitent puissent accéder au fichier électoral.

Malheureusement contraint par les exigences du Gamou eu égard à ses fonctions de ministre de l'Intérieur, donc préoccuppé par la sécurité a niveau des différentes chapelles religieuses, il a demandé aux uns et aux autres de prendre patience jusqu’à la fin de cet événement religieux d’une très grande importance pour les musulmans sénégalais car commémorant la naissance du Prophète (Psl). Fort heureusement le Front de l’opposition, également pris par le Maouloud Nabi, a accepté la proposition du ministre qui, encore une fois vient de démontrer sa bonne foi quant à la régularité et la transparence du processus électoral.

D'ailleurs, selon des informations en possession de dakarposte, les opposants vont choisir leurs plénipotentiaires qui vont rencontrer dès la semaine prochaine le "premier limier " du pays, nous voulons nommer le ministre de l'Intérieur.

Les Cassandres et les mauvais coucheurs devraient donc ravaler leur bile. Aly Ngouille Ndiaye vient de faire la preuve, encore une fois, de son caractère républicain. C'est dire...