​Il a atteint l’âge de la retraite et les ICS doivent 120 milliards à l’Etat : Qui protège Alassane DIALLO ?

DakarTimes l’avait révélé et le Ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo vient de le confirmer devant les Députés. Les ICS trainent une dette de 120 milliards de francs CFA qu’ils doivent payer à l’Etat du Sénégal. Cette situation a été relevée par les services du Ministère des Mines du temps de Sophie Gladima. Ils ont été confirmés par la Cour des Comptes qui a effectué un audit financier aux ICS. Mais malgré cela, les Indiens et leur première complice Alassane Diallo Directeur Général, font la sourde oreille. Les ICS sont dans une illégalité absolue. Déjà, le Directeur Général Alassane DIALLO a atteint l’âge de la retraite depuis plusieurs années. Malgré cela, il garde son poste alors qu’il y a des jeunes assez compétents pour pouvoir le remplacer à la Direction générale des ICS. Ensuite, les Indiens qui ne sont préoccupés que par les richesses minières du pays, tentent de se soustraire du paiement de 120 milliards de FCFA. Par patriotisme, Alassane DIALLO devrait se battre pour, en tant que sénégalais, que son pays puisse recouvrer ses 120 milliards. Mais rien ! Il pose des actes qui prouvent qu’il serve plus les Indiens que son propre pays. Selon nos sources, le président de la République a exigé le recouvrement intégral de cette dette. Et, le Ministre des Mines Oumar SARR n’a pas trainé les pieds pour clarifier cette affaire. Car, il aurait été plusieurs fois saisi par les acteurs sur la situation des ICS. Sans attendre, Oumar SARR s’est personnellement investi pour mettre un terme à ces actes impérialistes des ICS. Par ailleurs, il y a le dossier des exploitants du silex qui opposait les ICS à des opérateurs économiques sénégalais. En violation des textes qui régissent le secteur minier, les ICS imposaient une taxe de 1500 francs CFA à des Sénégalais. Cet argent allait directement dans les caisses des Indiens au détriment de l’Etat du Sénégal. Depuis 2014, les ICS ont récolté plusieurs milliards de francs CFA sur le dos de l’Etat sur la base des taxes que payaient les exploitants. Aujourd’hui, les ICS ne devraient-ils pas rembourser les milliards collectés illégalement dans l’exploitation du silex au détriment de l’Etat du Sénégal ? Un rapport sur la rentabilité et sur l’analyse de la taxe d'accès de l’exploitation du silex a révélé des éléments assez préoccupants. Au vu de tout cela, l’Etat du Sénégal va dans le sens de la suspension des taxes que les ICS exigeaient aux exploitants. Il serait bien aussi de vérifier si les indiens de SENEINDIA payaient régulièrement ces taxes que les ICS exigeaient aux Sénégalais. Il a dénoncé le favoritisme des indiens d’INDORAMA pour le compte de leur compatriote SENEINDIA. Non seulement le silex n’a jamais appartenu aux ICS qui ont encaissé des milliards de FCFA qu’ils doivent restituer à l’Etat du Sénégal, mais Alassane Diallo et ses services ont eu le toupet de vouloir construire un point bascule pour collecter des fonds indument. Une véritable démarche d’extorsion de fonds, maquillée… DAKARTIMES