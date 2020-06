​Il avait abattu le taximan avec son arme- Le procès d'Ousseynou Diop encore... renvoyé

Il devra encore faire preuve de patience pour savoir le sort qui lui est réservé. Le jeune Ousseynou Diop, qui avait tiré sur le taximan à la station d'essence de Foire, a fait face au juge de la chambre criminelle ce matin. Son procès, précédemment retenu pour le 19 Mai 2020, a été renvoyé à aujourd'hui. Malheureusement pour lui, l'audience tant attendue n'a pas eu lieu. Du moins, elle a été renvoyée. Le juge, pour l'équilibre des débats, a repoussé le procès au 16 juin prochain afin de faire comparaître les pompistes en fonction le jour du drame. Témoins des faits, leur comparution est nécessaire pour la manifestation de la vérité.



Ousseynou Diop maintient ses déclarations à l'enquête



Dakarposte est en mesure de révéler qu'avant ce renvoi, le juge a cependant pu interroger l'accusé. Interpellé sur les faits qui lui sont reprochés, il a confirmé ses déclarations à l'enquête préliminaire devant les parties civiles : Ndeye Fatou Samb et Aissatou Samb, sœurs de la victime, Ibrahima Samb, ainsi que l'association des chauffeurs du Sénégal. Durant ce procès, Me Bamba Cisse, avocat des parties et Me Ibrahima Mbengue conseil du prévenu devront confronter leurs arguments afin de faire pencher, chacun de son côté, la balance judiciaire.