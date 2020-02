​Il se faisait passer pour un fils de Mbacké - Mbacké : L'escroc Cheikh Coly est finalement tombé!

Ce sont les Mbacké - Mbacké eux-mêmes qui l'ont traqué et réussi à lui mettre le grappin dessus. Le gars s'appelle Cheikh Coly mais il se faisait passer pour le fils de Serigne Lahat Mbacké et, sous cette fausse identité il a réussi à arnaquer un nombre impressionnant de gogos. De Richard Toll à Tambacounda, en passant par plusieurs villes de Casamance, il a réussi à soutirer des sommes d'argent à des gens qui buvaient naïvement ses paroles.

Aujourd'hui, c'est Serigne Lahat en personne, accompagné de sa famille qui l'a alpagué et conduit à la gendarmerie de Hann.

Pour montrer à tous les Sénégalais qu'il s'agit d'un escroc, ils l'ont interrogé dans le taxi qui les conduisait à la gendarmerie et filmé.

Dakarposte vous offre en exclusivité la vidéo qui confond Cheikh Coly, afin que cet énergumène ne puisse plus arnaquer personne.