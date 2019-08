​Irrité contre l’immobilisme de ses ministres, Macky va-t'il remanier?

La question vaut son pesant d'or. Quoi qu'il en soit, le "bruit" a fini par faire le tour des salons huppés et cadres fréquentés par l'élite bref le "club des informés de la République".



"Il faudrait cependant être d'une mauvaise foi pour ne pas reconnaitre que cinq mois après la formation de l'actuelle ossature gouvernementale, le Président Macky Sall a fini par se résoudre de son mauvais casting. Conséquence ? De retour des vacances gouvernementales, le Chef de l’Etat pourrait remodeler son gouvernement" fait savoir une source, au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat avant de renchérir: " cette décision découle du fait que les ministres n’ont pas réussi à faire démarrer le quinquennat encore moins faire dissiper l’épais brouillard de gaz et pétrole qui obscurcir l’horizon.

Outre les départs, un jeu de chaises musicales est annoncé au niveau des départements de souveraineté."



Avéré ou pas, les prochains jours nous édifieront bien!