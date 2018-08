​Italie: Accusé de viol sur une fille de 15 ans, M. Gueye se défend « Elle était consentante »

Le procureur de Venise Roberta Marchiori a ordonné la détention provisoire en prison de Mohamed Guèye, cet immigré sénégalais avait été arrêté vendredi soir et placé en garde à vue à Venise suite à des accusations de viol sur une jeune fille de 15 ans à Jesolo en Italie.



L’homme âgé de 25 ans a admis qu’il avait effectivement eu une relation sexuelle avec la jeune fille, une mineur en vacances dans la station balnéaire. Cependant, il a également précisé que « la jeune fille était consentante » lors de l’interrogation. Nous rapporte son avocat Jacopo Stefani alors qu’il s’exprimait devant les micros des journalistes.







Mohamed Guèye, l’accusé.



Pour l’avocat, l’homme a eu l’occasion de dire « sa vérité, lors de l’interrogatoire devant le procureur, celle qui, dès le départ semblait être plus crédible. d’ailleurs selon le résultat de l’interrogatoire, ceci montre montre la cohérence selon laquelle; la relation était consentante, cette déclaration exclue ainsi toute violence sexuelle ». précise Mr Stefani, « C’est plus cohérente que la preuve circonstancielle de la procédure, plus cohérente également avec la version donnée par la victime » ajoute t-il.







Jacopo Stefani L’avocat de Mohamed Guèye.



Nous étions les premiers a révéler cette affaire au Sénégal. Lisez notre article sur le sujet, qui dès lors, avait pris des allures politiques avec la réaction incendiaire de Matteo Salvini, le ministre de l’Intérieur italien (très à droite) qui qualifiait notre compatriote sénégalais de « ver ». Senego suit l’affaire minute par minute et vous tiendra informé des suites.