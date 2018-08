​Khalifa Sall révoqué de la mairie de Dakar – L’enfant de Grand Yoff a joué et perdu sur toute la ligne

Jugé en appel pour les délits de faux et usage de faux, escroquerie portant sur les deniers publics, le maire de Dakar, Khalifa Sall a vu la confirmation de la peine qui lui a été infligée par une juridiction inférieure. Il lui reste à se pourvoir en cassation mais, selon certains juristes, la seule décision de la Cour d’appel permet au président de la République de prendre la décision qui s’impose dans le cas du maire de Dakar : la révocation pure et simple et la mise sous tutelle de la mairie par les ministères auquel il est rattaché, celui en charge des collectivités locales et celui en charge de l’Intérieur. Car, selon eux l’appel n’est pas suspensif.

Du coup, Khalifa Sall n’est plus maire de Dakar. Et dans les semaines à venir, il sera certainement déchu de son statut de député par l’Assemblée nationale, qui devra se conformer au décret présidentiel. C’est la totale. Sa candidature à l’élection présidentielle est donc entièrement compromise et c’est bien ce que cherchait Macky Sall.

Mais le jeu politique est ainsi fait que tous ceux qui prétendent à de hautes fonctions sont exposés à la riposte de l’adversaire lorsqu’ils restent sur des positions hostiles. Khalifa Sall, en tant qu’allié du pouvoir sous la houlette d’Ousmane Tanor Dieng s’est exposé à la riposte de son propre camp, le Parti socialiste dont il a osé défier le patron, mais aussi à la coalition dont fait partie sa formation politique d’origine. Il a joué et perdu sur tous les tableaux pour avoir refusé de se conformer à la discipline de son parti à l’esprit de sacrifice qu’impose le compagnonnage avec un parti au pouvoir. Khalifa n’est donc victime que de son propre entêtement car les décisions prises par la justice, sur la base de documents dont on ne peut nier la pertinence, sont les seules que l’on pouvait attendre. Il y a eu du faux, il y a eu détournement par le fait du faux et il y a eu des complicités de ces faits. Ses partisans s’attendaient à ce que les juges prennent en compte le fait politique mais le temps et les arguments de la justice ne sont pas ceux des politiciens.





Mamadou NDIAYE, journaliste d'investigations, dirpub dakarposte.com

Mail: njaydakarposte@gmail.com