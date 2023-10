​Konaté, drôle de révélation

On l'avait vu disputer des petits bouts de matches, puis fêter sa première titularisation par un but au Havre la semaine dernière. Face à Paris, Cheick Oumar Konaté s'est complètement révélé. Chargé de boucher le couloir droit, face à Bradley Barcola mais aussi Kylian Mbappé, le joueur de 19 ans s'est finalement occupé de tout. Impeccable défensivement avec notamment quatre tacles réussis, il a aussi apporté beaucoup de danger sur le plan offensif avec beaucoup de culot (6 dribbles réussis) et une vraie présence aux abords de la surface. À suivre.