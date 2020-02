​L'architecte Ousseynou Faye tabasse son épouse aidé d'un nervi - Celle-ci le poursuit en justice pour séquestration, coups et blessures volontaires

Que s'est-til passé entre Ousseynou Faye et sa femme ? Question que la justice aidera à révéler car l'affaire est entre les mains de Dame Justice.



En effet, dakarposte tient de sources certaines que celle-ci répondant au nom de Ndèye Yacine Fall a porté plainte contre son mari, l'architecte Ousseynou Faye pour séquestration, coups et blessures volontaires.



Selon les déclarations de la dame qui vit (sur fonds propres) dans un appartement à Hann Maristes, le gars, avec qui elle est mariée depuis un peu plus d'un an, est arrivé à l'improviste chez elle mercredi dernier accompagné d'un gars aussi balèze qu'un bulldozer.

Le temps qu'elle accueille son mari, celui-ci donne aussitôt l'ordre à l'armoire à glace qui l'accompagnait de la tabasser avec brutalité. Ce dernier, naturellement d'une force quasi herculéenne lui fait passer un sale quart d'heure avant de passer le relais au sieur Ousseynou Faye. Ce dernier, à son tour se met à passer à tabac son épouse. Madame profitera d'un instant de défaut de concentration de ses agresseurs pour s'enfuir à toute vitesse afin de prendre son téléphone, appeler une de ses cousines. C'est celle-ci qui alertera la gendarmerie qui ne tardera pas à arriver sur les lieux. Le gars a été entendu mais, quelle ne fut la surprise de la plaignante, en l'occurrence sa propre épouse dénommée Ndèye Yacine Fall de savoir que le sieur Ousseynou Faye a été "libéré " suite à son audition alors que sa plainte, accompagnée d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de douze (12) jours a été déposée en bonne et due forme à la gendarmerie des Maristes dirigé par le commandant Guèye.



Du coup, les mauvaises langues pensent qu'il se pourrait qu'il ait pu bénéficier des solides appuis politiques qu'il a dans l'Apr.



En effet le sieur Ousseynou Faye avait des accointances avec le parti présidentiel -il en était même un membre éminent- qui l'avait contacté pour la construction de son nouveau siège. C'est lui qui avait déposé une plainte contre Macky Sall et l'Apr.



Il leur reprochait de l'avoir trahi en lui enlevant le projet de construction du futur siège de l’Apr sur lequel il a passé six mois avec ses équipes. Il avait alors produit à l'issue de cette demie année une maquette qui a été déposée sur les bureaux du Président, de l’ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, de l’administrateur de l’Apr, Mor Ngom, de Maël Thiam et de la Première Dame.

Ousseynou Faye réclame à l'Apr, pour ce qu'il considère comme un préjudice qu'il aurait subi, la somme de 105 millions de francs Cfa. L'affaire est entre les mains de la justice.

Mais alors qu'il met la pression sur le président de la République et son parti, voilà que, ce mercredi dernier, le sieur Faye entreprend de s'en prendre le plus violemment du monde à sa propre femme, aidé d'une montagne de muscle.

Comment ses "amis" de l'Apr peuvent-ils intervenir pour faire sortir une telle brute du violon de la gendarmerie. De quelle influence dispose cet individu ?



Joint par dakarposte aux fins de recueillir sa version des faits entre lui et son épouse, Ousseynou Faye a vite balayé d'un revers de main avant de qualifier de "bobards" ce qu'il est convenu d'appeler son différend avec sa femme Ndèye Yacine Fall.



Affaire à suivre et dakarposte vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails!