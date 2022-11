​L’épouse du célébre Doro, Zeynab Clara Gaye, vient d’être distinguée parmi les 100 femmes les plus influentes dans le domaine du Tourisme culturel

Ambassadrice du Tourisme de la destination Sénégal, madame Clara Gaye, épouse du très discret Doro Gaye et non moins PDG de la société RAFPROD SENEGAL vient d’être distinguée au Nigeria.

Dakarposte tient de bonnes sources que la dame a été distinguée parmi les 100 femmes du continent les plus influentes dans le domaine du tourisme culturel en Afrique.

Naturellement, comme elle le mérite, Zeynab Clara Gaye a été félicitée par le ministre du Tourisme qui n’a pas été avare en compliments à son égard.

Connaissant bien la dame, dakarposte est en mesure de vous assurer qu'elle obtiendra d’autres distinctions internationales pour la gloire de notre pays et le plus grand bonheur de son époux, de sa famille et de ses poches.



Chapeau bas Madame !





clounjay@yahoo.fr