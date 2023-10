​LES RAISONS D’UNE CANDIDATURE (Me Amadou Kane)

J’ai décidé d’être candidat à la candidature pour l’élection présidentielle sénégalaise du 25 Février 2024 prochain .



Il faut savoir que je m’intéresse aux affaires publiques depuis 1976 , époque où j’ai adhéré au RND . A l’époque , j’étais adolescent et au Lycée Faidherbe de Saint-Louis .

J’y ai milité jusqu’au décès du savant et j’ai interrompu mon militantisme en raison de la scission intervenue dans le parti .



En 1993 , j’ai soutenu la candidature du Professeur Iba Der Thiam à cause de mes voisins Tidiane Ly et son épouse Mariame Wane Ly .



Enfin , en 1998 j’ai rejoint l’URD de Djibo Ka jusqu’en 2004 , année où il est entré dans le gouvernement de Wade .



Pendant les périodes de non militantisme partisan , j’ai fait dans la défense des Droits de l’homme avec la RADDHO.

D’où mon attachement Indéfectible à la promotion et à la protection des droits et des devoirs fondamentaux de la personne .

D’ailleurs , je viens de suspendre mes activités en son sein en raison de mon engagement dans la course à la présidentielle .



Tout le monde peut donc constater que je ne suis pas sorti du néant pour me poser en acteur dans l’espace public .



En tant que Candidat à la candidature , j’ai l’honneur d’être investi par un parti écologiste dénommé REGARDS DIFFÉRENTS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE dit R3D .

L’écologie politique est un courant d’idées nécessaire à notre pays et notre temps .



Étant dans le militantisme politique depuis des décennies , en tant qu’activiste africain des droits humains et en tant que porte-drapeau du développement durable , je me sens légitime à être candidat à la candidature ici et maintenant.



J’aurais l’occasion , le moment venu , d’exposer ma feuille de route et de démontrer toute sa pertinence .

J’appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à se tenir prêts à soutenir la sensibilité écologique et la politique de développement durable qu’elle entend mettre en action.



Nous avons eu des communistes , des socialistes , des libéraux , des travaillistes , des conservateurs , maintenant est venu le moment des écologistes à l’heure des changements climatiques.