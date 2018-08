​La Première Dame filmée à table avec des proches, certains y trouvent à redire – De la méchanceté gratuite ?

Est-ce de la méchanceté ou un penchant morbide à toujours souhaiter du mal à son prochain ? Cette image sur la toile où l’on voit madame la Première Dame à table, en compagnie de proches, notamment Me Tamaro Seydi Diallo, l'une des épouses du contesté Ousmane Tanor Dieng, Mme Kaba, Aliou Dia...entre autres en train de susciter indignations, réprobations, sarcasmes… il s’agit pourtant de quelque chose de bien banal et de bien normal. Quel mal y’a-t-il à partager un repas avec des proches et de goûter avec eux de délicieux mets ? Pourquoi certains esprits retors veulent-ils associer cette image à la récente pénurie d’eau à Dakar qui n’est d’ailleurs plus qu’un mauvais souvenir ? Car certains opposants profitent de cette image qui circulent pour jeter de gros cailloux dans le jardin de la Première Dame, ce qui paraît quand même quelque peu excessif. Madame Marième Faye Sall n’a-t-elle pas le droit, comme le commun des Sénégalais d’inviter ou de se faire inviter à manger ? Certains opposants devraient apprendre à respecter leurs adversaires politiques, dont la Première Dame n’est pas car elle ne fait pas de politique. Bien sûr, à travers elle ils cherchent à atteindre son président d’époux mais le procédé n’est pas honnête ni loyal.

Car, quoi qu’on puisse en dire, on peut l’aimer ou la détester mais force est de reconnaître que Marième Faye Sall est une dame de cœur. C’est une Sénégalaise bon teint qui sait se tenir comme toutes les femmes au foyer de qui l’on attend un comportement irréprochable. Elle a toujours été à côté de ses proches, elle a toujours été accueillante et généreuse bien avant que son époux ne devienne ce président de la République que les opposants cherchent à atteindre par tous les moyens, même les plus déloyaux.

Cette image où on la voit en train de manger avec des proches ne se passe pas à Washington, Dubaï ou autre, cela se passe à Médine, juste après avoir sacrifié au rituel du Hajj. Il n’y a donc pas de quoi fouetter un chat, à moins de vouloir lui chercher des poux sur la tête sans aucune raison. Il faut cesser de critiquer juste pour faire mal…





Mamadou Ndiaye, dakarposte