​La Stratégie du Suspense- Pourquoi Macky Sall attend le dernier moment pour révéler son candidat

Selon l’analyse de Dr Cheikh Omar Diallo, Expert en Communication politique, Docteur en Sciences politiques et juridiques et par ailleurs Fondateur et Président de l’Ecole d’Art Oratoire et de Leadership (EAO) des raisons stratégiques et tactiques pourraient amener le Président Macky Sall à choisir son candidat, le plus tard possible parce que dit-il en matière de négociation politique, l’urgence est une faiblesse.



Ces raisons sont principalement au nombre de cinq. Les voici :



1. Contrôler l'agenda politique : En retardant l'annonce du choix du dauphin, le Président Macky Sall peut garder le contrôle de l'agenda politique, jusqu’au dernier moment. Cela lui permet de maintenir le suspense et de tenir ses lieutenants à l’œil en les empêchant ainsi de réagir rapidement à sa stratégie politique et pré-électorale.



2. Éviter les divisions internes : Si le choix du dauphin est annoncé trop tôt, cela pourrait entraîner des divisions internes immédiates au sein de la coalition BBY. En retardant la décision, il peut avoir plus de temps pour apaiser les tensions et parvenir à un consensus au sein de son parti et de la coalition BBY.



3. Étudier les candidats potentiels : En prenant son temps pour choisir son dauphin, le chef de l’APR et de BBY peut mieux évaluer les candidats potentiels. Il peut bien profiler leur relief présidentiel, avant de prendre une décision finale.



4. Réduire les possibilités de contre-candidatures : En gardant le nom du candidat secret juste avant la clôture définitive du dépôt de la liste des parrainages, Macky Sall empêche les candidats non retenus de lancer leur contre-candidatures. Cela limite également les possibilités d'influencer ou de faire pression sur le candidat choisi.

5. Préserver l'unité de sa coalition : En attendant le tout dernier moment pour annoncer son choix, Macky Sall peut s'assurer que sa coalition reste unie jusqu'à la fin du processus du parrainage. Lorsque son candidat est officiellement désigné, les membres de la coalition auront moins de temps pour se diviser ou remettre en question la décision.



Ces avantages stratégiques et tactiques permettraient au Président Macky Sall de maximiser ses chances de succès de son poulain, lors de la élection présidentielle de février 2024 tout en préparant minutieusement le terrain pour la campagne électorale de son poulain.















Dr Cheikh Omar Diallo

Docteur en Sciences politique et juridiques

Expert en communication et leadership