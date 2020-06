​Le coronavirus visite encore le Groupe Futurs Médias (Gfm) - Un agent de l'Obs infecté, un test massif organisé pour tous les journalistes

Il faut dire que le coronavirus adore se promener dans les locaux du groupe futurs Medias (Gfm). Apres l’infection d’un agent du journal Sportif (Record) et les multiples cas à la Tfm dont le célèbre humoriste, Koutia, le cas de la Rfm avec Oustaz Mor Thiam, une autre entité du groupe reçoit les salamalecs de cette fichue maladie. Cette fois, c’est le bijou du Groupe qui est touché. Le grand Journal L'Obs. Hé oui, les employés du quotidien le plus lu du pays sont dans la tourmente. Dakarposte est en mesure de vous confirmer qu'un des agents du journal est actuellement interné. Et, au moment où ces lignes sont couchées, un test massif est en en train d’être organisé dans les locaux du journal L'Obs. Et s’ils n’ont pas fini, les agents de la santé ont presque terminé d’effectuer les prélèvements. En tout cas, Dakarposte apporte tout son soutien aux agents du journal qui, dans l’ombre, abattent un excellent travail.