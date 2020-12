​Le folliculaire Aliou Goloko étale son arrogance sur TFM (vidéo)

C'est connu, les gens arrogants sont des personnes peu sures d'elles. Ils cherchent à dominer et prendre le contrôle parce qu'ils ont peur, justement, d'être eux-mêmes dominés et contrôlés.



Dans cet extrait de la très suivie émission "Jakaarlo", le folliculaire (c'est à dire un journaliste sans grand talent) Aliou Goloko a agacé plus d'un spectateur. Comme vous le voyez, cet arrogant a fini par porter sur les nerfs Bouba Ndour.

On ignore encore les critères pour participer à "Jakaarlo", mais ce genre de personne à la cervelle de moineau n'a pas, du tout alors sa place dans cette courue émission.



Ce grand penseur avait vu juste lorsqu'il disait: "Ne rentrez jamais dans un débat avec eux (quel que soit le sujet), car ils n'écouteront jamais votre vision des choses et, même si c'est le cas, vous diront en permanence que vous avez tort. Très souvent, les gens arrogants essaient de vous faire douter de vous-même ou de vous faire vous sentir coupable. Il ou elle tentera ainsi de prouver qu'il (ou elle) maitrise la situation. Si cela vous arrive, ne vous énervez pas, car c'est ce qu'ils recherchent. Au lieu de cela, essayez de comprendre leurs actions de dénigrement et regardez ce qu'ils cherchent à obtenir comme conclusion. Agissez avec sagesse et maitrise de vous-même et n'envenimez pas la situation en répondant de manière hostile ou en colère.

Ignorer une personne arrogante peut être efficace pour qu'elle vous laisse tranquille, mais sachez qu'elle trouve toujours un moyen de plomber l'atmosphère dans une pièce. " Malheureusement, tel a été le cas sur le plateau de "Jakaarlo" avec ce Goloko, qui a un petit pois à la place du cerveau, c'est à dire peu intelligent.