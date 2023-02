​Le footballeur ghanéen Christian Atsu retrouvé vivant dans les décombres

Le footballeur ghanéen Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et de Newcastle, a été retrouvé vivant dans les décombres du tremblement de terre qui a fait plus de 5 000 morts en Turquie et en Syrie, a déclaré l'ambassadrice du Ghana en Turquie.



Le joueur de 31 ans avait rejoint en septembre le club turc de Hatayspor, basé dans la province de Hatay (sud), près de l'épicentre du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie.